SPACCIO OCCHIALI SANTA RITA- LENTI BLUE NATURAL E LENTI PROGRESSIVE, CI SONO OCCASIONI PER TUTTI

Il primo outlet degli occhiali a Torino sta per compiere i 10 anni di attività. «Vi assicuro che non è stato facile resistere in questi anni di dura crisi – spiega la giovane neo titolare Valentina Colomba – ma evidentemente le nostre ricette hanno funzionato. L’ottimo rapporto qualità-prezzo, la professionalità, la disponibilità alla risoluzione dei problemi, ci hanno permesso di crescere giorno per giorno». Per i clienti giovani è in programma una ‘Super Offerta’ sulle lenti di ultima generazione BLUE NATURAL. Per i meno giovani sono disponibili scontatissime LENTI PROGRESSIVE di ottima qualità costruite in Italia. Gli ottici del negozio effettuano anche esami e misurazione della vista preferibilmente su appuntamento.

Spaccio Occhiali Santa Rita, via Castagnevizza 4/B;

011.3298735.

Orario: 9.30-12.30, 15-19; lunedì 9.30-12.30 (chiuso domenica e il mercoledì pomeriggio).