SPACCIO OCCHIALI SANTA RITA-L’OUTLET DEGLI OCCHIALI PROPONE ULTERIORI SCONTI SULLE FIRME PIU’ AMBITE

I saldi dei saldi da parte allo Spaccio Occhiali Santa Rita, in via Castagnevizza, all’ombra della famosa chiesa che ha dato lustro al quartiere. Si tratta, infatti, del noto negozio di occhiali che ha da sempre adottato la formula della promozione sugli occhiali firmati o in ogni caso di altissima qualità e che propone in questi ultimi giorni che anticipano il ferragosto, ulteriori sconti. Occasioni da prendere al volo, quindi, per sfoggiare l’occhiale più cool della spiaggia spendendo poco.

«Questo negozio è nato con lo scopo di affrontare il pesante periodo di crisi che è iniziato qualche anno fa e quindi di dare la possibilità a chiunque di comprare occhiali a prezzi più agevolati, proprio come nell’abbigliamento», spiega, infatti, la titolare Valentina Colomba.

E, grazie a tutta una serie di promozioni, a disposizione c’è una vasta scelta di occhiali da vista, da sole e una vasta quantità di montature in stock. Gli sconti comprendono anche le lenti e le montature firmate tra cui Byblos, Biagiotti, Genny. E con il caldo il sole a palla è il momento giusto per comprare lenti fotocromatiche o polarizzate in grado di riparare gli occhi dai raggi ultravioletti. Gli ottici del negozio, infine, sono in grado di effettuare esami e misurazione della vista.

Spaccio Occhiali Santa Rita, via Castagnevizza 4/B; 011.3298735

Orario: 9,30-12,30, 15-19; lunedì 9,30-12,30

(chiuso la domenica e il mercoledì pomeriggio)