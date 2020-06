Spaccio Occhiali Santa Rita riparte all’insegna del 10

La ripartenza da Spaccio Occhiali Santa Rita è all’insegna del 10. Dieci come gli anni di attività, un anniversario che doveva essere festeggiato in marzo ma è sempre buono da celebrare perché la professionalità e la competenza sono tratti distintivi da sempre.

Dieci come le promozioni in corso e che andranno avanti per tutta l’estate, da scoprire e da provare, con le migliori offerte per qualsiasi soluzione visiva. E dieci come i decimi da testare: Spaccio Occhiali infatti per l’occasione offre ai suoi clienti test optometrici gratuiti e in assoluta sicurezza (è preferibile prenotare l’appuntamento).