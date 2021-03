Spaccio in via Martorelli, Torino Tricolore incontra residenti e commercianti

Pusher in azione nei pressi di due scuole, scatta la protesta: "Non lasceremo questa zona di Barriera in mano alla criminalità"

Alcuni volontari di Torino Tricolore hanno incontrato residenti e commercianti in Barriera di Milano, in particolare nella zona di via Martorelli, dopo essere stati contattati per i crescenti problemi di spaccio, furti e aggressioni.

“Commercianti e residenti di via Martorelli ci hanno contattato per chiedere aiuto. Li abbiamo incontrati e ci hanno raccontato come questa parte di Barriera, fino a qualche tempo fa vivibile e libera dalla criminalità, stia diventando sempre più ritrovo per spacciatori e criminali” ha dichiarato Matteo Rossino di Torino Tricolore.

“Non accetteremo che anche in questa parte di Barriera, oltretutto in corrispondenza di due scuole elementare e media, dilaghi il degrado come nel resto del quartiere -ha concluso Rossino– siamo pronti a schierarci con i residenti e i commercianti di via Martorelli e, se gli spacciatori vogliono allargarsi in questa zona, ci troveranno pronti a difenderla”.