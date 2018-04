Spara a salve contro i carabinieri e scappa. La confessione shock in un biglietto: “Volevo farmi uccidere da loro”

Ha dell’incredibile quanto accaduto la scorsa notte nel Torinese. Un idraulico 30enne di nazionalità bielorussa, residente a Gassino, ha aperto più volte il fuoco contro i carabinieri. Colpi a salve, i suoi, esplosi impugnando una pistola giocattolo perché, questa era la sua volontà, l’uomo voleva morire così: ucciso in una sparatoria dalle forze dell’ordine.

GLI SPARI, POI L’INSEGUIMENTO IN AUTOSTRADA

Questi i fatti, così come sono stati ricostruiti dagli investigatori. L’idraulico ha inizialmente affiancato la gazzella dei carabinieri e ha esploso i primi due colpi a salve contro la pattuglia. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto in autostrada, con il conducente in fuga che ha forzato la barriera del casello di Rondissone.

APRE NUOVAMENTE IL FUOCO DALL’AUTO IN CORSA

Dopo cinque chilometri percorsi sempre con il piede pigiato sull’acceleratore, a folle velocità, il bielorusso ha deciso di aprire nuovamente il fuoco esplodendo, dall’auto in corsa, un altro colpo di pistola a salve contro la pattuglia dei carabinieri.

SCENDE DALL’AUTO E SPARA ANCORA

Le forze dell’ordine hanno risposto alla pistolettata sparando contro la gomma destra, ma il fuggitivo, per nulla scoraggiato, ha proseguito la sua folle corsa fermandosi prima in una piazzola di sosta all’altezza dell’uscita autostradale di Borgo D’Ale e quindi lungo il tratto autostradale A4, tra Borgo D’Ale e Santhia. In entrambi i casi il 30enne è sceso dalla macchina e ha continuato a premere il grilletto sparando, sempre a salve, contro i carabinieri.

L’UOMO SI SCHIANTA E VIENE FERMATO

Risalito in auto, nei pressi dell’uscita autostradale di Santhia, il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro le barriere laterali. A quel punto è stato bloccato e arrestato.

LA CONFESSIONE SHOCK IN UNA LETTERA

I carabinieri gli hanno sequestrato una pistola semiautomatica con tappo colorato di nero e una rivoltella a salve calibro 9 mm, anche questa con tappo colorato di nero. Durante la perquisizione le forze dell’ordine hanno trovato un biglietto scioccante in cui l’uomo, consapevole di quello che stava facendo, chiedeva scusa e perdono ai carabinieri. A causa di una forte depressione aveva deciso di morire così, ucciso in una sparatoria con i carabinieri.