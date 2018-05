Spara alla ex nel parcheggio e l’ammazza, poi tenta il suicidio: morto in ospedale [FOTO E VIDEO]

Il dramma in via Alpignano a Rivoli

Spara alla ex e l’ammazza. E’ successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 maggio, in un parcheggio di via Alpignano, nella zona residenziale di Rivoli. Enzo Giorio, pensionato di 75 anni, ha aperto il fuoco contro la ex moglie, sua coetanea, Clara Maria Cornelli, freddandola. Subito dopo ha rivolto l’arma contro se stesso premendo il grilletto nel tentativo di togliersi la vita e si è esploso un colpo alla testa. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime dai medici che lo hanno soccorso, trasportandolo in elicottero al Cto di Torino, dove l’omicida-suicida è morto in serata.

SI ERANO SPOSATI A NOVEMBRE

Dalle prime informazioni trapelate dal luogo della tragedia, sembra si tratti di una coppia separata. E che la pistola utilizzata da Giorio per commettere l’omicidio fosse regolarmente detenuta. Da successivi accertamenti è emerso che i due si erano sposati lo scorso mese di novembre. L’uomo era vedovo da luglio mentre la donna, originaria di Sant’Ambrogio, aveva divorziato vent’anni fa. Non sono ancora noti i motivi del gesto.

TRA LE IPOTESI I DISSIDI FAMILIARI

Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri chiamati a fare luce sull’accaduto, ci sarebbero alcuni dissidi familiari. Non risultano denunce della donna in merito a precedenti violenze dell’ex marito nei suoi confronti. A quanto pare la vittima è stata freddata con almeno due colpi mentre si trovava a pochi passi da una vettura parcheggiata.

(FOTO E VIDEO DI FRANCESCA LAI)