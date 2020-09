Spara un colpo di pistola per allontanare i clienti: arrestato titolare di un pub

E’ successo in un pub in Barriera di Milano: il titolare del locale, un uomo di 60 anni con precedenti penali, ha avuto un diverbio con alcuni clienti che si sono presentati dopo l’orario di chiusura del locale con la richiesta di poter entrare per controllare se avessero perso lì dentro i loro portafogli. Per motivi ancora da accertare, la situazione è degenerata, il proprietario ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine che lo hanno arrestato per detenzione e porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione. La pistola, una revolver “Smith & Wesson”, calibro 38, risulta essere rubata dal 2014.