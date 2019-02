Sparatoria a Carmagnola: un morto e un ferito

Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe stato aperto in seguito a una lite: vittime dell'agguato due persone di origini indiane

Sparatoria a Carmagnola, nel Torinese. Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto ferito da colpi di pistola esplosi da due persone che poi si sono date alla fuga a bordo di un’auto. E’ successo intorno alle 20, in via del Porto, sulla strada statale in direzione Cuneo.

Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe stato aperto in seguito a una lite: vittime dell’agguato due persone di origini indiane. Per uno dei due non c’è stato niente da fare: aveva riportato ferite troppo gravi all’addome e al torace.

L’altro, invece, è stato colpito a una mano e, ora, è ricoverato al Cto di Torino: non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Moncalieri. In tutta la zona sono stati allestiti posti di blocco.