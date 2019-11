Sparatoria per le strade di Moncalieri: grave un 45enne pregiudicato

E’ accaduto in via Sestriere, dove questa mattina un uomo è stato colpito con tre proiettili mentre passeggiava lungo il fiume Sangone e lasciato a terra in una pozza di sangue. L’aggressore si è immediatamente dileguato e non è stato ancora possibile identificarlo.

La vittima è stata trasportata all’Ospedale Molinette di Torino ma non si conoscono ancora le sue condizioni. Sul luogo i carabinieri di Moncalieri stanno cercando di ricostruire i dettagli dell’episodio. L’agguato sembrerebbe essere stato una “punizione“, ciò spiegherebbe il tre colpi diretti alle gambe. Forse era un regolamento di conti.