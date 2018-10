Spari in aria per fermare l’automobilista in fuga. Lui tenta di travolgere gli agenti: preso

Inseguimento ieri sera sul raccordo Torino-Caselle. Un 27enne di Busano non si è fermato all’alt della polizia stradale e si è diretto a Rivarolo a tutta velocità a bordo della sua Renault Clio, poi risultata non assicurata.

GLI AGENTI SPARANO IN ARIA PER FERMARLO

Arrivato a Leinì, nella sua folle corsa ha cercato anche di investire due agenti della Polstrada, che sono stati costretti a sparare in aria due colpi di pistola.

BLOCCATO DAI CARABINIERI

Il giovane è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Venaria, insieme ai colleghi della Polstrada, a Rivarolo, in via Bonaudi. Il giovane, trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana, è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.