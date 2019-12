Sparisce nel nulla: lo trovano impiccato a un albero. Aveva avuto una lettera di contestazione dall’azienda per la quale lavorava

La vittima, un operaio di 65 anni residente a Rivoli, aveva fatto perdere le proprie tracce da ieri pomeriggio. L’uomo ha lasciato una lettera di scuse alla famiglia

Ha ricevuto una lettera di contestazione (in un primo momento si era pensato al licenziamento) dalla ditta per la quale lavorava da anni, un’azienda di Rivoli specializzata nella produzione di componenti finiti in alluminio pressofuso, e ha deciso, con ogni probabilità, di farla finita, impiccandosi ad un albero nei boschi di Buttigliera Alta, nella bassa Valle di Susa, dove oggi i carabinieri hanno rinvenuto il suo cadavere.

LA LETTERA DI SCUSE ALLA FAMIGLIA

La vittima, un operaio di 65 anni residente a Rivoli, aveva fatto perdere le proprie tracce da ieri pomeriggio. L’uomo ha lasciato una lettera di scuse alla famiglia.

LA POSIZIONE DELL’AZIENDA

“Quanto accaduto ci lascia assolutamente attoniti e senza parole. Il nostro operaio suicidatosi non era stato licenziato, ma aveva avuto una lettera di contestazione in seguito alla quale avrebbe dovuto fornire spiegazioni all’azienda relativamente ad una serie di azioni anomale”. Ha spiegato, in una nota, il responsabile dell’azienda in cui lavorava l’operaio morto suicida.

VICINI ALLA FAMIGLIA

“Precisiamo che l’operaio non aveva mai dato segni di fragilità psicologica. Siamo molto vicini alla famiglia del nostro operaio e a disposizione per ogni possibile sostegno e aiuto”, rende noto ancora il responsabile dell’azienda.