Spariscono barriere e segnali. Il cantiere alle prese con i ladri

Sono venuti nottetempo con un furgone e, in pochi minuti, hanno portato via transenne e segnali stradali. È il furto sorprendente che alcuni ladri hanno messo a segno in piazza Freguglia, di fatto rompendo “l’assedio” che sta paralizzando Cavoretto da una settimana. Sì, perché il vecchio albergo Mayerling è stato dichiarato pericolante e la strada ai Ronchi è stata chiusa, provocando un non piccolo disagio ai residenti, perché quella via è quella che collega mezza collina alla piazza di Cavoretto e di lì a corso Moncalieri. Il furto singolarissimo è stato compiuto in piena notte e, dopo la immediata denuncia ai carabinieri, si attende l’esame delle telecamere per scoprire il furbetto che ha tolto la cartellonistica.

Per quale fine? Forse per riaprire al traffico una via essenziale? Mistero. Un po’ meno misteriosa è la data entro la quale si potrà tornare alla normalità, perché la circoscrizione Otto sta insistendo per una riapertura rapida.

