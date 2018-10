Trema la terra in Valle Orco. La scorsa notte (alle 00:39) i sismologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.6, con epicentro a Sparone (To) e a una profondità di circa tre chilometri. Il sisma non ha causato danni a strutture o persone.