A spasso fra le case “Vip” del passato

Più che un luogo da ammirare dal punto di vista storico, la sua casa è quasi un luogo di culto per tutti i curiosi, torinesi e non, che passando da via Silvio Pellico 31 si fermano ad osservare quella preziosa targa dedicata a Gustavo Adolfo Rol. È qui che visse e morì, nel 1994, il più famoso sensitivo italiano, l’uomo dai poteri paranormali che ancora oggi rappresentano un mistero e una fonte di speranza. La casa di Rol è solo una delle tante dimore dei personaggi importanti che vissero sotto la Mole o soggiornarono per brevi ma indelebili periodi. Tanto che andare alla scoperta di questi siti può rappresentare un’interessante visita guidata a cielo aperto, ottima alternativa alle tante chiusure dei luoghi culturali costretti alla serrata contro il diffondersi del coronavirus.

E così che da San Salvario si passa direttamente nel salotto di Torino, in piazza San Carlo, dove molto tempo prima nel 1772, visse Vittorio Alfieri il quale descriveva la sua elegante location come “la più bella piazza di Torino e una delle più belle d’Italia per l’armonia delle sue proporzioni… dei palazzi e la felice scenografia delle due chiese…”, vi rimase fino al 1790. Un secolo dopo, nel capoluogo sabaudo approdò lo scrittore e filosofo tedesco Friedrich Nietzsche che visse in via Carlo Alberto 6 dal 1888 al 1889. Oggi si può leggere una effige con su scritto: “In questa casa Federico Nietzsche conobbe la pienezza dello spirito che tenta l’ignoto, la volontà di dominio che suscita l’eroe. Qui, ad attestare l’alto destino e il genio, scrisse Ecce Homo, libro della sua vita. A ricordo delle ore creatrici, primavera autunno 1888, nel primo centenario della nascita la città di Torino pose”.

Da Nietzsche allo scrittore Cesare Pavese, che dimorò sotto la Mole, in via Lamarmora 35, dal 1930 al 1950, non molto lontano da corso Re Umberto 75, casa di Primo Levi, il luogo in cui l’autore di “Se questo è un uomo” vi tornò dopo l’esperienza dei campi di concentramento. Sempre lì si suicidò gettandosi dalla tromba delle scale nel 1987.

Dal centro a zona Vanchiglia, in via Napione 15, dove nell’ottobre del 2019 è stata inaugurata a museo la casa di Carol Rama, la stessa dove la pittrice morì nel 2015 e oggi custode di tesori preziosi, dai quadri agli oggetti personali. Ma, tanto per togliersi qualche curiosità, a Torino visse anche Edmondo de Amicis, in piazza XVIII Dicembre; soggiornarono nomi quali Erasmo da Rotterdam in via Po 17, Natalia Ginzburg, in via Morgari 11, Guido Gozzano in piazza Castello 27, fino ad arrivare niente di meno che a Mr Marcel Bich, inventore della penna Bic, che nacque in corso Re Umberto 60 nel 1914.