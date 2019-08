Al micio sembra piacere non poco l'acqua utilizzata per l'operazione

Il mondo degli animali non finisce mai di stupire. Avete mai visto un gatto che va matto per l’acqua? Ancor più strano e originale, però, è un gatto che va matto per l’acqua…del pediluvio.

Come documenta il filmato, corredato da un divertente commento in vernacolo, il micio sembra letteralmente leccarsi i baffi quando assaggia l’acqua utilizzata per dare un po’ di sollievo ai piedi del suo padrone.