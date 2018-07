Spataro non demorde: «Salvini va processato. Vilipendio alle toghe»

E con questa sono cinque. Cinque comunicazioni formali che il procuratore di Torino, Armando Spataro, ha inviato al ministero di Grazia e Giustizia per chiedere sempre e solo una cosa: di ottenere l’autorizzazione a processare Matteo Salvini, ai tempi leader della Lega e oggi vicepremier e ministro dell’Interno, per l’articolo 290 del codice penale. Ovvero vilipendio alle Istituzioni della Repubblica, nella fattispecie l’ordinamento giudiziario. La prima richiesta fu inviata nel febbraio del 2016 all’allora Guardasigilli Andrea Orlando del Pd, al quale vennero recapitati altri tre solleciti senza ottenere alcuna risposta. E questo nonostante ci sia poco da decidere – se non in base a un discernimento squisitamente politico – sulle esternazioni di Salvini fatte durante un comizio elettorale a Collegno, nel quale commentava la cosiddetta “rimborsopoli” ligure. «Se so che qualcuno, nella Lega, sbaglia – aveva detto – sono il primo a prenderlo a calci nel culo e a sbatterlo fuori. Ma Rixi è un fratello e lo difenderò fino all’ultimo da quella schifezza che è la magistratura italiana. Si preoccupi piuttosto della mafia e della camorra, che sono arrivate fino al Nord». Da qui la decisione del procuratore Spataro di disporre alcuni accertamenti, affidati alla Digos, per «verificare la eventuale sussistenza di estremi del reato di vilipendio dell’ordine giudiziario».

