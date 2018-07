Spataro sui migranti «Non si può vietare l’attracco ai barconi»

Con una circolare, il procuratore di Torino Armando Spataro detta un giro di vite sui reati ispirati da odio religioso e razziale e impone nuove regole per l’esame delle domande per l’ottenimento della protezione internazionale. In direzione ostinata e contraria rispetto a un governo che con il suo vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini (che lui vorrebbe processare per vilipendio alla magistratura) ha chiuso i porti alle navi delle Ong cariche di migranti.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI