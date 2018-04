Spazio agli Splendidi, la tribute band di Jovanotti

Non c’è musicista famoso che si rispetti che non abbia la sua tribute band. E Jovanotti, nonostante la sua accentuata originalità, non è da meno. E così, quale serata migliore di stasera (quando al PalaAlpitour andrà in scena il quarto live di Lorenzo) per gli Splendidi di dilettare il pubblico del Quasar di corso Vittorio 21 con il loro concerto?

La band torinese è l’unica ufficialmente riconosciuta dallo stesso Jovanotti. Nel gennaio 2015, infatti, il loro remix di “Sabato” (“Wild west rmx”) viene inserito nella compilation “Sabatomania” per etichetta Universal.

La loro “Besame ahora” (versione mariachi di “Baciami ancora”) ha suscitato la curiosità dell’artista toscano che li ha ospitati in un suo concerto a New York. La band ha centinaia di spettacoli all’attivo in tutta Italia e ha partecipato a trasmissioni come “Italia’s got talent” e “Unomattina”, il loro show è tutto da ballare e da cantare.

Organizzato da Torino nel Mondo, il concerto di sabato si inserisce all’interno di un appuntamento molto singolare per gli amanti di Jovanotti che non hanno potuto comprare il biglietto per il live del Lorenzo “originale”. Ma, può essere anche un’ottima opportunità di rivivere le emozioni di chi, invece, al concerto ci è già stato. In programma sabato anche apericena e altre sale da ballo nel solito appuntamento dedicato agli over 30.