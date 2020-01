«Spazziamo via il degrado dall’ex Paracchi»

I residenti di via Pianezza ripuliscono il “tunnel della droga” insieme ai volontari di Torino Spazio Pubblico. L’iniziativa, partita a metà dicembre, si terrà ogni 15 giorni grazie anche all’impegno del comitato Vivibilità Area Paracchi che questo martedì è sceso in campo con pettorine arancioni e ramazze per spazzare il tappeto di foglie secche che ricopriva la ciclabile e i giardinetti pubblici dell’ex area Paracchi. «Abbiamo trovato di tutto – spiega Chiara Costarella, residente in uno dei palazzi affacciati sulla Dora -: dai preservativi delle prostitute alle bottiglie di plastica utilizzate per fumare il crack. I cespugli dei giardini – aggiunge – erano pieni di bottiglie di vetro e lattine di birra, e poi sparsi qua e là nelle aiuole c’erano siringhe e fazzolettini sporchi di sangue».

Nonostante i lavori di rifacimento della pavimentazione e dell’arredo urbano dell’area verde, la situazione in quella zona di Spina Tre non sembra essere per nulla migliorata. «Quest’area – sottolinea Costarella – ha bisogno di essere ripopolata se si vuole vincere il degrado. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un’iniziativa di pulizia periodica». A tal proposito, il comitato Vivibilità Area Paracchi si è anche attivato con la Circoscrizione 4 «affinché si proceda con l’intitolazione di questi giardini che ancora non hanno un nome».