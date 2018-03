A.T Acconciature – Cura e ricostruzione del capello.

In via Dei Mille 24/c c’è il luogo più idoneo per chi vuole migliorare il proprio aspetto: A.T Acconciature, acronimo di Andrea Traina, il suo fondatore, un innovatore nel settore. Il suo punto di forza è l’analisi gratuita dei capelli e del cuoio capelluto: ogni cliente viene coinvolto nell’analisi che può seguire in diretta su un tablet messo a sua disposizione.

«Così, grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di consigliare il trattamento più indicato per ogni esigenza».

A.T lavora con le migliori aziende sul mercato sia italiane, come Pure Herbal che straniere, come Kérastase e L’Oreal Professionnel trattando sia la donna che l’uomo. Ulteriore cavallo di battaglia è la ricostruzione del capello: ripara lo stelo in profondità donando lucentezza e elasticità fino a sei settimane.

Aperto da lunedì (chiusura il mercoledì), fino al venerdì. Orario continuato 9.30-19; sabato 9-16. Gradita la prenotazione.

Contatti: 011-19908637.

Sito web: Link sito web