Emmegi Acconciature – Da Gabriella Carlucci a tutte le giovani spose.

Cosa hanno in comune due note conduttrici come Gabriella Carlucci ed Ellen Hidding con le signore torinesi? La mano di Maria Agostina Gangi, titolare di Emmegi Acconciature in via Sagra di San Michele 40 che ha dalla sua un’esperienza ultra trentennale, anche in televisione:

«In effetti ho lavorato per dodici anni con la Carlucci che mi aveva notato all’opera in alcune sfilate di moda, per esempio ad Ischia e mi ha voluta con sé a Melaverde, per Canale 5. Un’esperienza bellissima, così come seguire ogni giorno le mie clienti, molte delle quali sono affezionate da anni».

Oggi Maria Agostina vorrebbe trasmettere la sua esperienza – come testimoniano i numerosi attestati presenti nel locale affiancati alle foto dei personaggi dello spettacolo – per formare delle giovani che un giorno possano prendere il suo posto, perché prendersi cura dei capelli non è soltanto un fatto di manualità, ma anche di relazioni, di sapersi rapportare con il pubblico e trovare la soluzione ideale per ognuno. Nel suo salone tratta acconciature da sposa (eventualmente anche a domicilio) e per cerimonie in generale, trattamenti per capelli danneggiati, colpi di sole, pieghe e tagli personalizzati, tinte per capelli e tutto quello che serve per migliorare il proprio look.

«Mi piace tutto del mio lavoro, voglio che i capelli dei miei clienti risplendano di luce propria».

E per tutti c’è un sorriso abbinato alla professionalità.

Il negozio è aperto dal martedì al giovedì con orario 9-12.30, 14.30-19.30, venerdì e sabato 9-18, sempre su appuntamento. Eventualmente, concordandolo, si possono però fissare anche altri orari.

Contatti: 011-712720; 338-9962703

Sito web: Link sito web