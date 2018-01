Qui puoi immergerti in un angolo di cielo

Semplicemente, un luogo del genere a Torino non esisteva. Ecco perché Tecnosky, atterrando in città qualche mese fa con il punto vendita di corso Raffaello 4, ha colmato una lacuna offrendo un servizio prezioso a tutti gli appassionati di astronomia, corpi celesti e quant’altro, così come a chi in precedenza stentava ad avvicinarsi a questo universo per mancanza di offerta e di materia prima.

E la risposta, come conferma Carlo Rosina Torrero, è stata molto incoraggiante: «La sede centrale è a Felizzano, nell’alessandrino, quindi defilata rispetto ai potenziali clienti torinesi e non solo. Abbiamo voluto creare un rapporto diretto con il pubblico che qui da noi può trovare tutto, dal macro al micro, e insieme agli acquisti riceve consigli preziosi». La filosofia di Tecnosky infatti è quella di coccolare i clienti accompagnandoli alla scoperta o alla maggiore conoscenza del mondo dell’astronomia e dell’astrofisica. In vendita ci sono materiali dalla tecnologia avanzatissima, ma per tutte le esigenze e tasche, perché accanto agli esperti in materia ci sono anche i neofiti. Una clientela di ogni età, perché non è mai presto per cominciare, ma dagli interessi diversi, da accontentare e consigliare. Ecco perché è già previsto un servizio di consulenza a 360° e prossimamente ci saranno anche uscite e condivisioni di esperienze organizzate direttamente dal negozio.

Contatti: 337/3291708.