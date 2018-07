Specie protetta di pappagallo trovata in libertà a Firenze: era sparito a Torino

L'uccello era stato ceduto ad un non meglio identificato cittadino cinese residente nel capoluogo piemontese

Il "cenerino" è stato notato e messo in salvo da un cittadino in zona Brozzi

Un giovane esemplare di pappagallo “Cenerino” (nome scientifico Psittacus erithacus L.) proveniente dal Piemonte è stato ritrovato a Firenze per essere poi affidato in custodia a una giovane ma esperta cittadina pratese, da parte dei carabinieri forestali del gruppo di Prato.

VOLATILE SALVATO IN ZONA BROZZI

A trovare il volatile in zona Brozzi, nei giorni scorsi, è stato un cittadino che lo ha poi consegnato alla sezione di Prato dell’associazione guardie nazionale della natura onlus che hanno avvisato i militari dell’accaduto.

ERA STATO CEDUTO A UN COMMERCIANTE CINESE DI TORINO

Il pappagallo “Cenerino” appartiene a una specie protetta, di taglia media, originario del continente africano e che può vivere anche 50 anni. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che l’animale, proveniente da un allevamento attivo in provincia di Alessandria, sarebbe stato ceduto ad un non meglio identificato cittadino cinese residente a Torino. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di ricostruire esattamente la dinamica dello smarrimento dell’animale.