Ansia per uno speleologo francese, che in serata è rimasto bloccato in una grotta, chiamata “Fiat Lux”, ad una profondità di circa 300 metri. L’uomo è nella zona del Massiccio del Marguareis, nelle Alpi, zona in provincia di Cuneo.

LE CONDIZIONI SONO IGNOTE

Sul posto stanno arrivando le delegazioni di tre regioni: Piemonte, Liguria e Toscana, insieme al soccorso alpino e ai sanitari specializzati, che stanno raggiungendo la zona in elicottero. Le condizioni dello speleologo non sono state ancora rese note.