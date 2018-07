La località di Alta Val Corsaglia, nel Cuneese, è diventata il centro di un’operazione di soccorso impegnativa e complicata che ha mobilitato un centinaio di persone e che probabilmente terminerà solo all’alba di domattina. Al lavoro in condizioni estreme per riportare in superficie uno speleologo precipitato in una grotta e rimasto ferito.

OPERATORI CNSAS E ALPINI AL LAVORO

L’uomo, Gianluca Ghiglia, presidente dello speleoclub Tanaro, di Garessio (Cuneo) che nella caduta ha riportato lesioni multiple (non e’ comunque in pericolo di vita) è stato caricato su una barella che viene trascinata lentamente, a mezza altezza, attraverso un sistema di carrucole e teleferiche allestito per l’occasione; soccorritori in muta da sub stazionano nei tratti del percorso coperti dalle acque passandosi il fagotto di mano in mano, mentre altri aprono dei varchi nella roccia dove i passaggi sono troppo stretti. E’ stato anche steso un cavo telefonico per permettere al personale medico all’esterno di monitorare costantemente le condizioni del ferito.Le condizioni del ferito non sono mai sembrate preoccupanti. Una volta raggiunto, però, in attesa che potesse cominciare il trasporto è stato necessario avvolgerlo in una tenda termica per evitare crisi di ipotermia e stabilizzarlo con l’aiuto di farmaci.