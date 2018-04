Sperduta nella neve e senza cibo per 4 giorni: i pompieri salvano Laika sull’orlo di un dirupo

Dopo tre giorni trascorsi al freddo e al gelo, in mezzo alla neve, e incastrata tra due rocce in prossimità di un crepaccio, Laika è salva. La giovane golden retriever è stata individuata dal suo padrone, che non ha mai perso la speranza di trovarla viva, ed è stata recuperata dagli elicotteristi dei vigili del fuoco.

L’antefatto sabato mattina. Laika e il suo proprietario si erano recati per una camminata in montagna al pian Benot, una località in quota sopra Usseglio, nella valle di Viù. «C’era anche mia moglie – ha raccontato il padrone di Laika -, la giornata era splendida e il cane che vive con noi in appartamento a Torino correva felice come non aveva mai fatto».

Tutto è filato liscio fin dopo pranzo: «Laika ha visto in lontananza alcuni caprioli e ha cominciato a seguirli. Non è più tornata, si è persa». L’uomo l’ha cercata fino a sera. Poi è ritornato in montagna domenica, lunedì, martedì e mercoledì con un binocolo. «Ho raggiunto – ha raccontato – una zona che mi consentiva di avere una buona visuale. Col cannocchiale ho scrutato ogni anfratto. La chiamavo ripetutamente, stavo quasi per disperare. Ieri mattina, poco dopo le dieci, ho sentito i suoi latrati, non è stato facile individuarla. L’ho vista, incastrata tra due rocce. Laika non poteva liberarsi e se lo avesse fatto sarebbe caduta in un burrone, Allora ho chiamato i vigili del fuoco». In poco tempo l’elicottero ha raggiunto il luogo indicato ed è atterrato. Laika è stata salvata e riconsegnata al suo padrone, in lacrime per la gioia.