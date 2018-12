Speronata la volante e poliziotti circondati da cinquanta zingari

Stavano seguendo un 17enne sospetto in auto. Un agente costretto a sparare un colpo in aria

Urlavano e avevano raccolto delle pietre che lanciavano contro i due agenti che martedì sera avevano fermato un ragazzino rom di 17 anni sospettato di furto e che, alla guida di un’auto, aveva speronato la “pantera” della polizia. Circondati da una cinquantina di zingari che li minacciavano, i due agenti hanno reagito.

Uno di loro ha impugnato la pistola di ordinanza ed ha esploso un colpo in aria. Tanto è bastato per allontanare di qualche metro gli aggressori. Qualche minuto dopo al campo di strada dell’Aeroporto sono arrivate altre volanti, i ladro è stato portato in questura, l’auto (una Fiat Punto) è stata sequestrata e la refurtiva è stata recuperata.

