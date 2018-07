Spese pazze, tutti condannati: per Cota un anno e sette mesi

Mano pesante dei giudici della Corte d’Appello di Torino: condanna per tutti i 22 ex consiglieri regionali nel processo di secondo grado per la vicenda “Rimborsopoli”. Tra loro anche l’ex presidente Roberto Cota, l’attuale capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, l’onorevole del Carroccio Paolo Tiramani (tutti assolti in primo grado) e la collega d’aula di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che veniva da una condanna a 4 mesi di reclusione per una lieve forma di finanziamento illecito. Per loro la pena è, rispettivamente, di un anno e sette mesi di carcere, undici mesi, un anno e cinque e un anno e sette mesi. Per Molinari, riconosciuto colpevole di un peculato di 1.158 euro, la Corte ha anche disposto l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici sospendendola comunque per 12 mesi.

Condannati anche tutti gli altri ex consiglieri regionali assolti in primo grado: un anno e quattro mesi per Maurizio Lupi della lista Verdi per Cota (per la figlia, invece, la pena inflitta è stata di un anni, un anno) e cinque per Alberto Goffi (Udc) e Federico Gregorio (Lega), un anno e sei per l’ex assessore Massimo Giordano e Roberto De Magistris (Lega), Girolamo La Rocca (Pdl) e Michele Dell’Utri (Moderati). Quindi un anno e sette mesi a Lorenzo Leardi, due anni e due a Massimiliano Motta e due anni e quattro a Rosanna Valle e Angelo Burzi, tutti del Popolo della Libertà.

