Spiagge e alloggi off limits: un miraggio le ferie al mare

Addio, almeno per ora, alle vacanze all’estero. Ma quest’anno anche andare nella vicina Liguria rischierà di essere una vera e propria impresa, tra spiagge che già registrano il tutto esaurito e appartamenti off limits a causa delle norme anti Covid.

ASSALTO ALLA SPIAGGIA

Ai bordi del mare più vicino a Torino, le spiagge libere già in una situazione “normale” sono una sorta di miraggio. Poche, piccole e fuori dai centri abitati. Con le norme anti Covid, ora anche quei fazzoletti di sabbia e sassi rischiano di diventare un ricordo. Non esiste una regola comune: in Liguria ogni Comune si muove autonomamente e quindi l’unica è informarsi presso la località prescelta. Ad esempio, a Genova si è scelta la tecnologia, con un’App tramite la quale prenotare il proprio posto. Altri Comuni, come Andora, hanno optato per il modello francese, utilizzando sacchi, picchetti o bastoni per delimitare delle “piazzole” in cui stendere il proprio asciugamano. Altri ancora, come Pietra Ligure, hanno semplicemente aperto, raccomandando di tenere le distanze e affidandosi al buon senso degli utenti (o alle sanzioni).

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++