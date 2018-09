Spider Man salva un autobus a Milano!

È proprio vero: i supereroi non dormono mai. E, nel caso dell’Uomo Ragno, sono attivi e vigili anche a Milano: sembra infatti che Spider-Man sia arrivato da poco in città, dove ha già salvato un autobus e i suoi passeggeri. Pare che il mezzo, dopo aver sbandato in zona Darsena, stesse finendo in acqua, quando Spider-Man è intervenuto assicurandolo con le sue ragnatele. È possibile ammirare l’autobus messo in salvo, in Darsena, ancora attaccato alle ragnatele.

Ovviamente nessuno super eroe si aggira tra le vie di Milano, ed è un peccato perché in Italia se ne sente davvero il bisogno. Dietro l’eroico salvataggio si cela, in realtà, un’iniziativa di Sony Interactive Entertainment Italia, che ha allestito in Darsena questa spettacolare installazione per il lancio del nuovo videogame Marvel’s Spider-Man, in uscita oggi, venerdì 7 settembre, in esclusiva per PlayStation 4.

Se siete in zona, potrete avvistare l’autobus in zona Darsena, dove resterà fino al 16 settembre.