Spinse a terra un’ottantenne per rubarle la borsa: arrestato

Lo scorso 12 settembre aveva pedinato una donna di 80 anni che aveva ritirato alcune somme di denaro presso l’ufficio postale di Pinerolo, le si è avvicinato e l’ha spinta a terra proprio in prossimità di casa e le ha strappato la borsa che aveva a tracolla, prima di fuggire via.

Un passante che aveva visto la scena, un uomo di 46 anni di Pinerolo, è intervenuto fermando il ladro e facendosi riconsegnare la borsa, ma il malvivente è riuscito poi a scappare a bordo di una Fiat Panda di colore grigio, con targa contraffatta.

I carabinieri della sezione operativa di Pinerolo, quasi tre mesi dopo, lo hanno finalmente acciuffato, individuandolo in un 42enne residente presso il campo nomadi di via San Pietro Val Lemina. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, arrestando l’uomo per tentata rapina e conducendolo presso il Lorusso e Cutugno.