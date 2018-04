La splendida Lilly Moon in un'esibizione particolare al Jumbos Clown Clown di Hollywood

Lilly Moon mangiare la pizza sul palco al famoso Jumbos Clown Clown Room di Hollywood. La decisione di fare questo gesto sul palco è stata presa dalla Moon verso fine serata. Avrà avuto fame? Fatto sta che la performance è piaciuta moltissimo in Rete, spiega il Daily Star.

Il video è stato infatti diffuso su Twitter dove ha ricevuto 228mila like in poche ore con 80mila retweet. Il video è poi finito anche su YouTube dove ha raccolto 130mila visualizzazioni in dieci giorni.