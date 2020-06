«Sei sporca, ti lavo con la candeggina». Arrestato lo stalker

Le voleva proibire di vedere qualunque uomo, era già finito in manette ma non si era arreso

«Sei sporca, ti devo lavare con la candeggina» e le ha versato il detersivo in testa, subito dopo averla picchiata talmente tanto da provocarle una commozione cerebrale. Un incubo durato 4 anni per una 35enne di Torino che ha fatto l’errore di mettersi con l’uomo sbagliato, un giovane di 25 anni che a lungo l’ha maltrattata, picchiata e perseguitata, tanto da obbligarla a cambiare casa e a cercare la protezione dei genitori.

Un’escalation di vessazioni e violenze interrotta dagli agenti delle volanti della polizia, forse appena in tempo, visto che al momento del fermo l’uomo aveva in tasca un coltello. La loro relazione, iniziata come tante, era ben presto degenerata, mano a mano che lui aveva rivelato la propria possessività e la propria gelosia: la fidanzata non poteva vestirsi in modo femminile, né truccarsi, tanto meno avere qualsiasi tipo di rapporto con altri uomini.

