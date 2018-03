Tegola in casa Juve. Come riportato da Globoesporte.com, Alex Sandro è stato costretto ad abbandonare l’ultima seduta di allenamento con il Brasile a causa di un problema muscolare accusato alla coscia destra. L’infortunio sarà valutato nelle prossime ore dallo staff della nazionale verdeoro, ma non è da escludere un rientro anticipato in Italia a Vinovo.