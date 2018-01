Allegri: “Non sottovaluteremo il Toro, vogliamo vincere la Coppa Italia”

La Juventus non molla niente. Mai. Figuriamoci se c’è un derby da affrontare. E così la sfida contro il Torino in Coppa Italia diventa l’ennesima occasione per Massimiliano Allegri per ribadire che l’obiettivo dei suoi è sempre lo stesso: vincere.

EFFETTO DERBY

“Non sottovaluteremo la partita perché è un derby”, spiega l’allenatore bianconero in conferenza stampa. Vogliamo vincere la competizione e faremo del nostro meglio. Ci saranno dei cambiamenti ma non cosi grandi. Giocherà Dybala, anche se non so se farà il centravanti o agirà con Mandzukic e Higuain. Buffon, Cuadrado e De Sciglio non ci saranno, ma sono sulla via del rientro”.

QUESTIONE DI OBIETTIVI

Dubbi invece su Pjanic: “Miralem è un po’ discontinuo in questo periodo, vedremo se giocherà perché col centrocampo a 3 devono essere tutti in palla. La partita di Verona? L’importante è che la squadra capisca gli obiettivi, è sempre questione di momenti”. Quindi sugli elogi di Buffon: “lo sottovalutato? Mi diverto e faccio parlare il campo, quando mi stancherò e non mi divertirò più ad allenare smetterò”.

IL MERCATO

Infine alcune rivelazioni sull’argomento mercato: “Pjaca sarà ceduto in prestito, ha bisogno di giocare. Donnarumma erede di Buffon? Lo abbiamo già preso l’erede di Gigi, si chiama Szczesny“.