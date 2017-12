Allegri, il Tweet: «Salutiamo un anno di soddisfazioni, auguri a tutti i tifosi»

Massimiliano Allegri fa gli auguri su Twitter a tutti i simpatizzanti di calcio, ma prima rivolge un pensiero a quelli della Juventus: “Salutiamo con una vittoria un anno che ci ha regalato tante soddisfazioni”, cinguetta il tecnico bianconero dopo il 3-1 di Verona. “Buon 2018 a tutti quelli che amano questo sport e che soffrono ogni weekend per la propria squadra, di qualsiasi colore sia la maglia”.

I CALCIATORI

Chiusura d’anno in bellezza anche per Paulo Dybala: “Due gol e una vittoria”, twitta l’argentino che sembra aver messo alle spalle il lungo periodo nero. “Sotto con il 2018 ora”. Pensa all’anno nuovo anche Sami Khedira: “Un altro sforzo per finire bene l’anno, così vogliamo iniziare il 2018”. Quindi Giorgio Chiellini: “E’ solo l’inizio. Noi non ci fermeremo”.