Fiat Torino in serata no: brutta sconfitta a Trento

La Fiat Torino cade a Trento nell’anticipo della 13a giornata del campionato di serie A di basket. I padroni di casa, che hanno centrato il quarto successo consecutivo, si sono imposti per 79-67 e salgono a quota 14 punti, a -2 dal quintetto piemontese.

Per la Fiat, che non ha potuto contare sull’infortunato Mbakwe, assolutamente da dimenticare i primi 6’ della terza sezione, quando si sono ritrovati sotto di addirittura 33 punti. Contro il Bayern in EuroCup servirà una prestazione ben più convincente.

IL TABELLINO DI DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – FIAT TORINO 79-67:

Trento:

Franke 1, Sutton 16, Silins 13, Czumbel ne, Forray 2, Conti, Flaccadori 8, Gutierrez 7, Gomez 20, Hogue 3, Lechthaler, Shields 10; all. Buscaglia

Torino:

Garrett 7, Parente ne, Vujacic 10, Poeta 9, Stephens, Patterson 17, Washington 7, Okeke, Jones 9, Mazzola 5, Mbakwe ne, Iannuzzi 3; all. Banchi