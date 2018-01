BASKET. Serie A, Patterson stratosferico: Torino sbanca Varese

Il quintetto di coach Banchi si aggiudica l'ultimo match del girone di andata mettendo al sicuro il quinto posto in classifica, in vista delle Final Eight di Coppa Italia

Torino sbanca Varese (89-92 il punteggio, parziali 22-18, 51-40, 69-65) e si aggiudica l’ultimo match del girone d’andata blindando il quinto posto in classifica, in vista delle Final Eight di Coppa Italia, sia pur in condominio con Venezia. Sul decimo sigillo stagionale del quintetto di coach Banchi c’è la firma di Lamar Patterson, autore di una prova superlativa che gli è valsa 30 punti (6/8 da 3) a referto, ai quali vanno aggiunti anche 5 assist e 8 falli subiti. In doppia cifra per i gialloblù anche Garret (18), Okeke (11), Vujacic (14) e Iannuzzi (10). Per la Openjobmetis, giunta all’ottava sconfitta nelle ultime nove gare, Okoye è stato il migliore realizzatore (20 punti con 7/15 al tiro, 4/4 dalla lunetta e 10 rimbalzi).

GARA NEL SEGNO DELL’EQUILIBRIO

La gara, vissuta nel segno dell’equilibrio, è stata decisa nelle fasi finali del match, dopo l’iniziale botta e risposta tra le due squadre ed il momentaneo predominio di Varese ad inizio ripresa, con la formazione di casa arrivata anche a +14 sugli ospiti. Poi, con 5 triple su 8 tentativi nell’ultimo quarto, la formazione di Luca Banchi ha recuperato il gap accusato al 30′, dopo una partita condotta all’inseguimento di una tonicissima Varese.

VARESE, DIFFICOLTA’ IN ATTACCO

Nel terzo quarto, però, la Openjobmetis ha cominciato ad accusare qualche difficoltà in attacco (solo 18 punti realizzati), concedendo spazio al recupero della formazione ospite. L’ultima frazione di gioco ha visto Varese e Torino alternarsi in testa alla gara, con l’Openjobmetis in vantaggio di 2 punti all’inizio dell’ultimo minuto (88-86).

IL SIGILLO DI PATTERSON

Poi, quando mancavano 30 secondi al suono della sirena, Patterson in acrobazia, è stato abile ad infilare la retina ed a prendere fallo, rimettendo Torino avanti (88-89) di una lunghezza. Sul finale la difesa della Fiat ha fatto il resto, blindando il vantaggio e guadagnano anche un fallo: Vujacic, in lunetta, ha messo il risultato in cassaforte, siglando il finale di 89-92.

Il tabellino:

Openjobmetis Varese – Fiat Torino 89-92

OPENJOBMETIS VARESE: Avramovic 17, Pelle 14, Bergamaschi ne, Natali 2, Vene, Parravicini ne, Okoye 20, Seck ne, Tambone 6, Cain 6, Ferrero 15, Wells 9. Allenatore: Caja.

FIAT TORINO: Garrett 18, Parente ne, Vujacic 14, Poeta 2, Stephens, Patterson 30, Washington, Okeke 11, Jones 2, Mazzola 5, Iannuzzi 10. Allenatore: Banchi.

ARBITRI: Filippini-Attard-Nicolini.

NOTE: parziali 22-18, 51-40, 69-65. Tiri liberi: Varese 19/23, Torino 6/7. Usciti per falli: nessuno.

I risultati delle gare della 15a giornata:

Dolomiti Energia Trentino – Sidigas Avellino 83-94 (ieri)

VL Pesaro – Banco di Sardegna Sassari 88-85 (ieri)

Segafredo Virtus Bologna – Grissin Bon Reggio Emilia 85-75 (ieri)

Betaland Capo d’Orlando – Vanoli Cremona 85-95

Openjobmetis Varese – Fiat Torino 89-92

Germani Basket Brescia – The Flexx Pistoia 76-72

Happy Casa Brindisi – Red October Cantù

EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia

La classifica:

Avellino 24

Brescia

Milano 22

Venezia, Torino 20

Bologna, Sassari, Cremona 16

Trento, Cantù 14

Capo d’Orlando, Reggio Emilia 10

Varese, Pistoia, Brindisi, Pesaro 8

Il prossimo turno (16a giornata):

(21/1) Red October Cantù – Banco di Sardegna Sassari

(20/1) Grissin Bon Reggio Emilia – Sidigas Avellino

(20/1) Fiat Torino – Happy Casa Brindisi

Segafredo Virtus Bologna – Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese

Germani Basket Brescia – VL Pesaro

The Flexx Pistoia – Betaland Capo d’Orlando (h20.45)

EA7 Emporio Armani Milano – Vanoli Cremona (22/1)