Azzurri, Chiellini out: lascia il ritiro di Coverciano

Giorgio Chiellini lascia il ritiro azzurro a Coverciano per l’infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita con la Spal. Il difensore della Juventus e della Nazionale ha risposto alla convocazione di Di Biagio per le amichevoli contro Argentina (23 marzo) e Inghilterra (27 marzo) ma gli accertamenti effettuati stamani a Firenze hanno consigliato un suo ritorno a Torino per proseguire le cure con il proprio club. Il ct aveva già preventivamente convocato il difensore del West Ham Ogbonna.