Coppa Italia, Juventus in semifinale: 2-0 al Torino nel derby

La Juventus fa suo il secondo derby stagionale e accede alle semifinali di Coppa Italia. Il 2-0 al Torino proietta la squadra di Allegri al doppio confronto con l’Atalanta. Per i granata, invece, rimpianti e polemiche legate soprattutto alla decisione di Doveri di convalidare il raddoppio di Mandzukic, viziato forse da un fallo di Khedira su Acquah.

LE FORMAZIONI

Allegri sceglie Sturaro a destra e Asamoah a sinistra. Al centro della difesa c’è Rugani con Chiellini, cabina di regìa affidata a Pjanic. Dybala e Douglas Costa agiscono a supporto di Mandzukic, con Higuain che va in panchina. Tribuna invece per Pjaca, sempre più vicino alla cessione in prestito. Nel Toro, oltre al portiere di coppa Milinkovic-Savic, Mihajlovic lancia il tridente Falque-Niang-Berenguer, con Rincon a guidare la mediana.

IL PRIMO TEMPO

Il primo tiro in porta è di marca bianconera al 5′ con Pjanic, forte ma centrale. Risponde Berenguer al 10′: il suo sinistro è a lato. Al 15′ la Juve passa: rimpallo al limite dell’area granata, la palla finisce dalle parti di Douglas Costa che fa centro con un sinistro di prima intenzione. Poco dopo Dybala calcia alto il pallone del possibile raddoppio, mentre Niang coglie il palo con un sinistro velenoso. Douglas Costa è ispiratissimo e al 27′ offre a Dybala un assist più che invitante: prodigioso, nella circostanza, Milinkovic-Savic. Altra chance per la Joya poco prima dell’intervallo, ma il suo sinistro a rientrare si spegne a lato di poco.

LA RIPRESA

Subito dentro Lichtsteiner al posto di Sturaro nella Juventus, che al 7′ sfiora il 2-0 con Mandzukic che cicca clamorosamente la deviazione su delizioso invito di Douglas Costa. Entra anche Khedira per Marchisio e i bianconeri sembrano costantemente sul punto di mettere in cassaforte il risultato. Il 2-0 arriva al 22′: Khedira sgambetta Acquah, Doveri fa proseguire e sul rimpallo Mandzukic insacca sull’uscita di Milinkovic-Savic. Interviene il Var, l’arbitro rivede l’azione ma convalida e poi espelle Mihajlovic per proteste. Gli animi si surriscaldano. Nel Torino entrano De Luca, Boye e Obi, nella Juve Higuain per Mandzukic. Il risultato non cambia e a far festa, alla fine, è solo la Juventus.

JUVENTUS-TORINO 2-0 TABELLINO

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Sturaro (1′ st Lichtsteiner), Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio (15′ st Khedira), Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic (32′ st Higuain). A disp. Pinsoglio, Loria, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bentancur, Bernardeschi. All. Allegri

Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Acquah (36′ st Obi), Rincon, Baselli (36′ st Boyé); Falque, Niang (36′ st De Luca), Berenguer. A disp. Sirigu, Ichazo, Bonifazi, Valdifiori, Gustafson, Moretti, Fiordaliso, Millico, Sadiq. All. Mihajlovic

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: 15′ pt Douglas Costa, 22′ st Mandzukic

Note: espulso al 23′ st il tecnico del Torino Mihajlovic per proteste. Ammoniti Burdisso, Rugani.