Eurocup, la Fiat Torino cerca l’impresa contro il Bayern

L’avventura della Fiat Torino nella Top 16 di EuroCup riparte dal PalaRuffini. Domani alle 19 è in programma la sfida contro i tedeschi del Bayern, che non saranno una corazzata come nel calcio ma che mettono comunque paura, visto che rientrano tra le favorite per il titolo e che hanno vinto il proprio girone eliminatorio nella prima fase.

IL COACH

Dello stesso avviso coach Banchi: “Il Bayern ha impressionato per struttura, fisicità ed organizzazione, qualità testimoniate dai 18 successi consecutivi ottenuti tra campionato ed EuroCup, interrotti soltanto dalla sconfitta di Reggio a primo posto raggiunto. La volontà di competere contro un avversario di tale rango dovrà spingerci a una prestazione ispirata e darci l’opportunità di andare oltre i limiti attualmente amplificati da una situazione fisica di emergenza”.