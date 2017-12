Si è affidato all’ironia Massimiliano Allegri per commentare il successo della Juventus di ieri sera contro la Roma.

Il tecnico bianconero, come di consueto, ha postato una frase sul proprio profilo Twitter. Una disamina inusuale e simpatica per tenere alto il morale in vista della fine del 2017. “Come al cenone di Natale, siamo andati un po’ in difficoltà alla fine ma abbiamo festeggiato con la nostra famiglia! A proposito, auguri a tutti!”.