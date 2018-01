Juventus, Khedira suona la carica: “Non pensiamo al Napoli”

Sami Khedira suona la carica in casa Juventus. Il centrocampista tedesco, intervistato da Sky Sport ha parlato della lotta scudetto, nella quale è impegnata la squadra bianconera. “Per vincerlo dobbiamo battere le squadre meno blasonate (in riferimento alla sfida con il Cagliari di sabato)- Dobbiamo pensare solo a noi stessi senza pensare al Napoli”.

Poi sull’inizio altalenante. “Quest’anno abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso, per vincere lo scudetto dobbiamo fare lo stesso anche nella seconda parte di stagione. All’inizio non giocavamo bene, abbiamo perso dei punti ma ora stiamo bene e siamo ad un punto dal Napoli”.

PJACA ALLO SCHALKE 04. Nel frattempo è stato ufficializzato il passaggio in prestito di Marko Pjaca allo Schalke 04. Il talento croato è in ripresa dall’infortunio e tenterà la carta del rilancio in Bundesliga anche per conquistare un posto ai Mondiali con la sua nazionale.