Juventus, la carica di Allegri: “Dopo il Barça, chissà che non batteremo anche il Real…”

Giornata di sorteggi e vigilia per la Juventus. I bianconeri sono reduci dall’urna di Nyon dov’ è stato deciso che ai quarti di finale ci sarà una specie di rivincita dell’ultima finale di Champions contro il Real Madrid.

In conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri ha caricato così l’ambiente. “L’anno scorso abbiamo battuto il Barcellona, magari quest’anno abbiamo il Real, per me la favorita principale per la vittoria”.

Poi sul sorteggio. “Si lavora e si gioca per queste grandi sfide, bisogna prenderle con tutta la positività possibile. I blancos sono avversari bellissimi e sono convinto che saranno due meravigliose partite di calcio. Se saremo bravi e un po’ fortunati passeremo, altrimenti andremo a casa. Resta comunque la soddisfazione per essere ancora tra le migliori 8 d’Europa”.

Infine sulla sfida di domani sera a Ferrara. “Contro la Spal non è una partita scontata. Loro nelle ultime tre partite hanno conquistato 7 punti, non perdendo in casa nelle ultime 10 gare. E’ una partita storica per gli estensi, visto che tornano a sfidare la Juventus dopo 50 anni. E in più sono in piena lotta per la salvezza”.