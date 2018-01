Juventus, Matuidi contro i cori razzisti: “Persone deboli, intimidiscono con l’odio”

Blaise Matuidi si è sfogato su Facebook dopo gli insulti razzisti di Cagliari. Il centrocampista francese della Juventus non ha digerito i “buu” che gli sono stati rivolti dagli ultras isolani, e durante la partita ha provato anche ad avvertire l’arbitro Calvarese.

Questa mattina sul suo profilo un post abbastanza significativo. “Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l’odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio è un modo per diffondere l’uguaglianza, la passione e l’ispirazione ed è questo per cui sono qui. Pace”.