Nazionale, Chiellini in forte dubbio: convocato l’ex Juve Ogbonna

Giorgio Chiellini in forte dubbio. Dopo l’infortunio riportata sabato sera contro la Spal, le condizioni del difensore della Juventus dovranno essere attentamente valutate: per questo motivo il ct dell’Italia, Gigi Di Biagio, ha convocato Angelo Ogbonna, centrale del West Ham, in vista delle due amichevoli che la Nazionale disputerà contro l’Argentina e l’Inghilterra. Ogbonna manca dal giro Azzurro dall’ottobre 2016.