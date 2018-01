SHORT TRACK. Arianna Fontana campionessa d’Europa. Valpecina seconda

Arianna Fontana si è laureata per la settima volta campionessa d’Europa nello short track, ai campionati di Dresda: la valtellinese ha vinto nella classifica generale davanti a un’altra azzurra, Martina Valpecina.

PIOGGIA DI MEDAGLIE

La domenica sul ghiaccio tedesco ha dunque incoronato la padrona assoluta dello short track continentale. La “freccia bionda”, portabandiera azzurra ai prossimi Giochi di Pyeongchang, aveva già conquistato anche l’oro nei 1.000 e l’argento nei 3.000 metri, la Valpecina invece, sabato scorso aveva vinto sui 1.500 metri e sui 500 metri.

SETTIMO TITOLO IN CARRIERA, COME RADANOVA

Con l’oro nello short track Arianna Fontana (Fiamme Gialle Predazzo) bissa il successo dello scorso anno a Torino e conquista il settimo titolo europeo in carriera, dopo i trionfi del 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2017, raggiungendo così Evgenia Radanova in testa al ranking delle atlete più vincenti di sempre a livello continentale.