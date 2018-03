Spal, che impresa: frenata la Juve. A Ferrara finisce senza reti

Frena la Juventus a Ferrara, inchiodata sullo 0-0 da una Spal rognosa nel secondo anticipo della 29/a giornata della serie A. Si interrompe dunque a 12 la striscia di vittorie consecutive dei bianconeri fermati al “Mazza” dai biancoazzurri. Con 75 punti, la squadra di Allegri sale momentaneamente a +5 sul Napoli, che domani sera affronterà in casa il Genoa. Qualora i partenopei dovessero vincere si riporterebbe a meno 2 dalla vetta.

LA SPAL NON LASCIA SPAZIO AI BIANCONERI

La squadra allenata da Semplici è stata brava a non lasciare pochi ai campioni d’Italia, facendo del proprio meglio in fase di contenimento e affidandosi alle ripartenze. Higuain, ingabbiato dai difensori ferraresi, non ha potuto quasi mai concludere a rete. Qualche volta ci hanno provato Asamoah e Dybala, ma senza molta precisione. Nella ripresa i bianconeri hanno intensificato l’attacco e hanno inserito Mandzukic, nel tentativo di sbloccare il risultato.

UN MURO INVALICABILE

Ma il bunker della Spal ha resistito: Antenucci e compagni hanno eretto un muro diventato sempre più invalicabile con il passare dei minuti con i campioni d’Italia, apparsi in debito di ossigeno e mai davvero pericolosi dalle parti di Meret. Alla fine il risultato non è cambiato.

ALLEGRI INFASTIDITO, LASCIA IL CAMPO IN ANTICIPO

Nota di colore: Massimiliano Allegri ha lasciato il campo prima del fischio finale. Il tecnico bianconero è andato via infastidito quando si stavano giocando i minuti del recupero concessi dall’arbitro.

Il tabellino

SPAL-JUVENTUS 0-0

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella , Kurtic, Costa (46′ st Simic); Paloschi (37′ st Everton Luiz), Antenucci (44′ st Floccari). A disp. Gomis, Marchegiani, Bonazzoli, Vaisanen, Schiavon, Salamon, Vitale, Viviani, Dramé. All. Semplici.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini (36′ st Barzagli), Asamoah (19′ st Mandzukic); Pjanic, Matuidi (39′ st Bentancur); Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain. A disp. Szczesny, Del Favero, Marchisio, Howedes, Lichtsteiner, Sturaro. All. Allegri.

ARBITRO: Massa di Imperia.

NOTE: cielo sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Kurtic, Schiattarella, Costa, Douglas Costa, Pjanic, Everton Luiz. Angoli: 7-3 per la Juventus. Recupero: 0′ pt; 5′ st.