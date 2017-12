BASKET. La Fiat Torino vola a Trento, impegno ostico per i gialloblù

Ultimo allenamento oggi per la Fiat Torino al PalaRuffini prima della partenza per Trento dove domani sera (palla a due alle 20,30) la squadra di coach Luca Banchi sfiderà la Dolomiti Energia Trentino per la 13esima giornata di serie A. Impegno di livello per i gialloblù, reduci come i rivali dal turno infrasettimanale di EuroCup.

TRENTO, AVVERSARIA PERICOLOSA

“Trento – esordisce il coach Luca Banchi – è un’avversaria notoriamente pericolosa, soprattutto sul proprio campo. Dopo un avvio incerto ha ritrovato l’identità che l’ha sempre contraddistinta. Trento è una squadra con un organico versatile e uno stile di gioco unico, dotata di grande aggressività offensiva e difensiva che le ha permesso di raggiungere importanti traguardi nelle ultime stagioni con la perla della finale scudetto dello scorso anno“.

AVVERSARIA DIRETTA PER LA FINAL EIGHT DI COPPA

La Dolomiti Energia, ha proseguito il coach dei torinesi “sta vivendo un ottimo momento di forma, come testimoniato dalle 7 vittorie ottenute nelle ultime 7 partite tra campionato e coppa europea. Una gara, dunque, che ci metterà a confronto con un’avversaria diretta nella lotta ai posti utili per la Final Eight di Coppa Italia e capace di dire la propria in EuroCup. Verrà mantenuto il livello dei confronti dell’ultimo periodo che ci hanno visto scendere in campo contro Kazan e ci vedranno sfidare il giorno 2 il Bayern Monaco“.