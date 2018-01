SCI. Valanga rosa a Bad Kleinkirchheim: podio tutto azzurro in discesa

Giornata storica, senza precedenti, per lo sci azzurro con un podio tutto italiano nella discesa di coppa del mondo di Bad Kleinkirchheim: prima, al traguardo, è infatti arrivata Sofia Goggia che si è aggiudicata la gara in 1.04.00, davanti a Federica Brignone, al primo podio in carriera in discesa dopo il trionfo di ieri nel superG, staccata di 1″10. A completare il podio Nadia Fanchini, ancora non in perfette condizioni fisiche, ma capace di mettere in pista una grinta da vera leonessa e tagliare il traguardo con 1″45 di ritardo dalla compagna di squadra e tornare così sul podio di Coppa a quasi due anni di distanza dalla vittoria nella discesa di La Thuile.

SI E’ GAREGGIATO SULLA PISTA DEL GRANDE KLAMMER

Si è gareggiato sulla pista intitolata al leggendario campione locale Franz Klammer solitamente riservata alle gare uomini. Il tracciato, accorciato a quello del superG, presentava un fondo ghiacciato e molto veloce che ha esaltato coraggio e tecnica delle discesiste azzurre.

GOGGIA: “GIORNATA PAZZESCA”

“Sentivo qualcosa di diverso nella mia sciata, con la gara accorciata pensavo che i distacchi fossero inferiori invece è stata una giornata pazzesca per me” ha detto, a caldo, Sofia Goggia dopo il trionfo. L’ultimo precedente risale al 2017. Non in discesa, ma in gigante ad Aspen: anche allora tre azzurre (Brignone, Goggia e Bassino) si erano classificate ai primi tre posti. “Erano passati vent’anni dalla ultima tripletta, mentre ora sono passati pochi mesi, ciò significa che non ci fermiamo mai” ha commentato, felice, la Goggia.

BRIGNONE: “CI VUOLE CORAGGIO”

Grande soddisfazione anche da parte di Federica Brignone, seconda e al primo podio in discesa libera. “Sono molto felice per questo risultato. Le condizioni della pista sono quelle che esaltano di più noi azzurre, nel ghiacciato bisogna avere coraggio – ha raccontato – Questa mattina ho avuto fortuna perché hanno tolto il piano iniziale”.